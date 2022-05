GALA BERLIOZ / Festival Berlioz

GALA BERLIOZ / Festival Berlioz, 24 août 2022, . GALA BERLIOZ / Festival Berlioz

2022-08-24 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-24 Autour de La Captive, c’est avec un programme entièrement berliozien composé des raretés comme la cantate La Mort d’Orphée, que l’Orchestre Victor Hugo fait son entrée pour la première fois au Festival Berlioz. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville