Gala Ault, samedi 24 février 2024.

Gala Ault Somme

Deux soirées musicales mémorables, festives et conviviales, dont l’essentiel des recettes sera orienté vers la sauvegarde de la maison médicale.

Samedi 24 février

– 20h30 Ouverture du gala

– 20h45 Big Band Jazz & Co Un Big Ban composé de 12 musiciens rétro, de swing et prêt à vous faire vivre une expérience musicale inoubliable. Le répertoire est varié et énergique, parsemé de grands classiques de la musique française et internationale. Des reprises enthousiastes de Boris Vian, Henri Salvador, Guy Marchand, Nina Simone, Le Grand Orchestre du Splendid et même des perles intemporelles comme Angel Eyes, chantée par Ella Fitzgerald…

– 21h30 Entracte

– 21h45 Juju Vagabond Une voix incroyable qui tient de Joan Baez et de Tracy Chapman, des influences musicales au croisement de Neil Young et James Taylor, Juju Vagabond s’accompagne à la guitare et à l’harmonica pour faire partager son univers de compositions originales, acoustique folk !

– 22h15 TranKil Avec une énergie débordante, une bonne dose d’humour et une véritable complicité avec le public, TranKil vous promet une expérience musicale originale.

Ils sont 4 musiciens passionnés. TranKil est une formation complète chants, Blues Rock Français en vous offrant des reprises enflammées de grands artistes tels que Henri Salvador, Dick Rivers, Téléphone, Antoine, Jacques Dutronc, Eddy Mitchell, Capdevielle, De Palmas et bien d’autres encore.

– 22h45 Les Walouz. Des chansons rock ou chaloupées, reprises douces ou acérées, de Lio aux Brigotte, les Walouz explorent les histoires d’amour, histoires de coeur de filles qui n’ont pas froid aux yeux.

Le répertoire est féminin et éclectique reprises de Melle K, Adrienne Pauly, Rita Mitsouko, Jeanne Cherhal, Elodie Frédé, France Gall… et s’enchaîne au gré des bons ou mauvais moments qui chahutent le cœur des filles.

23h15 Clôture de la première soirée de gala

Dimanche 25 février

– 16h Hervé Pottier / Phill’ Saltimbanque à l’humour pointu, Hervé est un amoureux de la chanson française. Quand il prend sa guitare, de sa voix au timbre joyeux et particulier, Moustaki, Béranger, Ferrat, entre autres, il nous transporte dans son voyage passionné afin de vivre avec lui les émotions que lui ont procuré ses glorieux aînés. Phill’ est un autre saltimbanque, bassiste au cœur et aux mains d’or, artiste extraverti et attachant, à découvrir !

– 16h30 Pardon Georges « Pardon Georges » est né d’une passion commune pour l’œuvre de Brassens. La structure du groupe, identique à celle qu’il avait adoptée (2 guitares / 1 contrebasse) lui permet d’interpréter fidèlement ses chansons tout en apportant une touche personnelle. Le répertoire offre des chansons incontournables (le Gorille, la mauvaise réputation, la Marine) mais aussi de moins connues. Le tout permet un tour d’horizon festif de son œuvre.

– 17h Rirà Folk’n roll irlandais Des rives de la Dimbovita, de la Somme, à celles de la Liffey, il y a un chemin tracé par les Celtes. Rirà reprend en musique ce chemin. Madalina s’empare de son violon magique, Yann de sa flûte, son sampler et son banjo, et Brian saisit son cajon et sa guitare de crooner. Les compositions, tantôt poétiques ou festives, subliment des histoires de vies bousculées, parfois cruelles, mais jamais dénuées de dignité. Rirà chante d’extraordinaire dans l’ordinaire et souligne la beauté cachée des vies quotidiennes ébréchées.

– 18h Les Maï Brothers Ils sont un duo de vieux amis, Jacques et Denis, qui ont pris l’habitude de s’appeler l’un l’autre, blues obliga, « My Brother ». La vie, la musique, le feeling, l’humour les a réunis. Pour ne pas faire d’ombre aux « Marx Brothers » ils se sont nommés « Les Laï Brothers ».

Maï en japonais veut dire « danse ». En effet, ce sont toutes les musiques du monde qui forment leur répertoire très éclectique latinos, blues, manouche, tzigane, nippon, bref tout ce qui nous fait vibrer le cœur en rythme.

– 18h30 Entracte

– 19h Arythmi Arythmi, c’est DJ Kalaghan (basse), Chris (guitare / chant), Gravelot (batterie), Flo (guitare) et Emma (chant). Le groupe revendique des influences pop-rock anglaises et françaises et est inspiré par l’univers des années 80-90.

Ses reprises ne se limitent pourtant pas aux codes du rock’n’roll, flirtant parfois avec des tubes de variété, le rock américain ou encore le rock progressif. Cette tribu Arythmi, c’est un set éclectique et alternatif Standards de la chanson française ( Eicher, Biolay, Téléphone, Cabrel, Louise attaque, etcv) comme du culte international (Red Hot Chili Peppers, The Cure, Bob Dylan…)

– 20h Clôture du gala

Tarif pour chaque concert

+ de 16 ans 10€

De 12 à 16 ans 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Paiement sur place Buvette et petite restauration sur place

Réservations obligatoires 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-25

Rue du Moulin

Ault 80460 Somme Hauts-de-France bibliotheque@ault.fr

