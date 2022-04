Gala annuel des Tempo Kids Vieux-Thann, 30 avril 2022, Vieux-Thann.

Gala annuel des Tempo Kids Vieux-Thann

2022-04-30 – 2022-04-30

Vieux-Thann Haut-Rhin Vieux-Thann

Les Tempo Kids, c’est la rencontre de garçons ou d’adolescents autour du chant et de la musique. Ils ont atteint un niveau de qualité reconnu. L’originalité musicale se trouve dans les arrangements et l’interprétation de chansons de variété française et internationale. Objectif : enthousiasmer le public, en mettant en valeur les voix pures des jeunes garçons et en prenant plaisir à chanter à plusieurs voix.

Cet ensemble, sous la direction de Luc Winterholer, compte une quarantaine de choristes et une dizaine de musiciens.

+33 3 89 75 50 35

Vieux-Thann

