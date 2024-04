Gala annuel Arlechino Saltimbanques Salle des fêtes Vireux-Molhain, samedi 20 avril 2024.

Dans un monde curieux et drôle, venez rencontrer nos personnages pittoresques qui vous feront voyager, le temps d’un spectacle haut en couleur sur scène, dans l’univers extraordinaire des saltimbanques ! Ces drôles d’hommes et femmes, pas si différents de nous finalement, vous proposent un périple de 2h, sous leur grand chapiteau, agrémenté de sketchs farfelus racontant leur quotidien d’artistes. Ouverture du « chapiteau » à partir de 19h30. Réservations conseillés au 06 11 08 40 34. Bienvenue à toutes et tous et bon spectacle !

5 5 EUR.

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Salle des fêtes Place Henri-Pecqueur

Vireux-Molhain 08320 Ardennes Grand Est

