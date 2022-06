GALA 2022 Marcheprime Marcheprime Catégories d’évènement: 33380

Marcheprime

GALA 2022 Marcheprime, 11 juin 2022, Marcheprime. GALA 2022 La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime

2022-06-11 – 2022-06-11 La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange

Marcheprime 33380 Marcheprime EUR 10 10 Temps Danse présente son gala 2022 « Soyons libres d’être »

Samedi : spectacle ados/adultes

Dimanche : spectacle enfants

Billetterie en ligne

Buvette sur place

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime

