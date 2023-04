Cartographie interactive des projets soutenus par la programmation LEADER 2014-2022 en Pays Sud Toulousain GAL Pays Sud Toulousain Carbonne Catégories d’évènement: Carbonne

Cartographie interactive des projets soutenus par la programmation LEADER 2014-2022 en Pays Sud Toulousain GAL Pays Sud Toulousain, 1 mai 2023, Carbonne. Cartographie interactive des projets soutenus par la programmation LEADER 2014-2022 en Pays Sud Toulousain Lundi 1 mai, 09h00 GAL Pays Sud Toulousain Publication de la cartographie interactive en ligne présentant l’ensemble des projets du Pays Sud Toulousain soutenus dans le cadre de la programmation LEADER 2014-2022. Chaque projet est géolocalisé sur une carte, puis est illustré par une fiche descriptive : porteur de projet, description synthétique, bénéficiaires, montant total du projet, montant FEADER alloué (obtenu ou en cours d’obtention), illustrations : photos et/ou vidéo, renvoi vers un lien internet.

Cette carte sera disponible depuis le site internet du Pays Sud Toulousain : https://payssudtoulousain.fr et diffusée sur les réseaux sociaux du Pays : Facebook, LinkedIn et Instagram, dans un objectif de campagne de mise en avant de l’implication des fonds européens sur le territoire.

La promotion des programmes européens FEADER, FEDER et FSE + est également effectuée via les rendez-vous auprès des potentiels porteurs de projets privés et publics.

