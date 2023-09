ENS – DECOUVERTE DE LA FORET ROYALE Gaja-la-Selve, 20 septembre 2023, Gaja-la-Selve.

Découverte de la Forêt royale, au cœur de la Piège

Venez découvrir la Forêt royale à Gaja-la-Selve et ses étonnantes hêtraies, ainsi que les milieux ouverts qui la bordent, en période de migration retour des oiseaux. Animation dans le cadre du site Natura 2000 Piège et collines du Lauragais, organisé par la CCCLA et animé par l’association Ecodiv.

Inscriptions :

David Richin, Ecodiv, 06 18 75 43 19

Rendez-vous :

Château Saint-Sauveur, 11270 Gaja-la-Selve.

2023-09-20 14:00:00 fin : 2023-09-20 17:30:00. .

Discover the Royal Forest, in the heart of the Piège region

Come and discover the Royal Forest at Gaja-la-Selve and its astonishing beech forests, as well as the open environments that border it, during the period of birds’ return migration. This event is part of the Natura 2000 site Piège et collines du Lauragais, organized by the CCCLA and run by the Ecodiv association.

Registration:

David Richin, Ecodiv, 06 18 75 43 19

Meeting point:

Château Saint-Sauveur, 11270 Gaja-la-Selve

Descubra el Bosque Real, en el corazón de la región de Piège

Venga a descubrir el Bosque Real de Gaja-la-Selve y sus asombrosos hayedos, así como los espacios abiertos que lo bordean, durante el periodo de migración de retorno de las aves. Este evento forma parte del sitio Natura 2000 Piège et collines du Lauragais, organizado por el CCCLA y dirigido por la asociación Ecodiv.

Inscripciones:

David Richin, Ecodiv, 06 18 75 43 19

Punto de encuentro:

Château Saint-Sauveur, 11270 Gaja-la-Selve

Entdeckung des königlichen Waldes, im Herzen der Piège

Entdecken Sie den königlichen Wald in Gaja-la-Selve und seine erstaunlichen Buchenwälder sowie die offenen Lebensräume, die ihn umgeben, während der Zeit des Rückzugs der Vögel. Animation im Rahmen des Natura 2000-Gebiets Piège et collines du Lauragais, organisiert von der CCCLA und betreut von der Vereinigung Ecodiv.

Anmeldungen:

David Richin, Ecodiv, 06 18 75 43 19

Treffpunkt:

Château Saint-Sauveur, 11270 Gaja-la-Selve

