Gaîté été : Atelier Danse – New Style Samedi 29 juillet, 17h30 Gaité Lyrique Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Des ateliers de pratique des danses urbaines et non académiques

Depuis 2016, la Gaîté Lyrique explore et met en valeur la diversité des danses de club et de rue et de leurs communautés, ainsi que la multiplicité des corps et la vitalité des patrimoines chorégraphiques. Electro, voguing, waacking, new style… Autrefois pratiquées en huis clos, hors des radars de la culture majoritaire, ces danses urbaines se servent aujourd’hui d’Internet pour sortir au grand jour, entre va-et-vient online et offline, tutos Youtube et défis sur Tiktok, battles improvisés et grandes compétitions internationales.

Tous les samedis en fin d’après-midi sur le parvis, La Gaîté Lyrique propose des ateliers d’initiation à ces danses non académiques à destination de toutes et tous suivis de Dj sets endiablés.

New Style avec Missy NRC

17h30 – 18h30 – Workshop

17h30 – 21h00 – Dj

Missy NRC

Formée à l’école de la vie, Missy découvre le poppin à l’adolescence. Elle rencontre ensuite le groupe NRC, avec qui elle s’entraîne intensément à Villiers-le-Bel. En parallèle, elle devient bientôt enseignante au studio MRG et s’engage dans le circuit des battles, jusqu’à en devenir une figure incontournable. Elle pratique un hip- hop dans le ressenti et le flow, mêlant à la fois le relâché du freestyle et la rigidité du poppin.

Cette programmation prend place dans le cadre de Gaîté été

Du 8 au 30 juillet, la Gaîté Lyrique propose « Gaîté Été », une programmation gratuite en extérieur sur le parvis de la Gaîté Lyrique pour s’inscrire pleinement dans la vie du quartier. Du jeudi au dimanche, le parvis s’anime au gré de Dj sets, de la radio invitée RINSE, d’ateliers d’initiation aux danses de rue et de club et de pratique artistique en lien avec les enjeux écologiques à destination d’un public familial.

