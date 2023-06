Gaîté Été : le Musée Pétrifié – atelier de construction de cabanes à partir de teintures végétales Gaité Lyrique Paris, 23 juillet 2023, Paris.

Atelier de construction de cabane à partir de teintures végétales avec Benoît Verjat et Duncan Evennou

Dimanche 23 juillet

En extérieur – Parvis de la Gaîté lyrique**

Et si les roches pouvaient nous raconter leur histoire, vieilles de plusieurs centaines de milliers d’années ? Y a-t-il des traces fossiles sur les pavés du trottoir ? Les murs de cette façade sont-ils faits de mondes marins ou de forêts disparues ? Un dimanche par mois, du 9 au 30 juillet, dans le cadre de « Gaîté Été », venez inventer en extérieur, de nouveaux récits terrestres par la pratique artistique : du dessin collectif, à la teinture végétale, de la construction de cabane et danse tectonique, à l’écriture collective d’histoires des pierres qui nous entourent.

Savoir habiter ou plutôt cohabiter avec les autres formes de vivant, animaux, végétaux et même minéraux … tel est l’enseignement que cet atelier propose de transmettre en s’essayant à la construction d’abris à partir des toiles de teinture végétale créées lors du précédent atelier. En musique, les enfants dansent avec les fossiles, animent cette manière pas si inerte que ça, entre danse tectonique et tectonique des plaques. Puis, ils agencent les toiles en volume pour former des abris-textile. Parce qu’il ne faut pas oublier que toute la matière qui nous environne et nous protège, du béton, à la terre, vient de notre couche terrestre, qu’il faut savoir aussi préserver en retour.

Le Musée Pétrifié est un projet protéiforme pensé par Anne-Sophie Milon, Duncan Evennou, Benoît Verjat

Production : Lighthouse company

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de l’Institut français

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de « Gaîté Été », une programmation qui s’ancre pleinement dans la vie de son quartier, gratuite, sur le parvis de la Gaîté Lyrique du 8 au 30 juillet. Du jeudi au dimanche, le parvis s’anime au gré de Dj sets, de la radio invitée RINSE, d’ateliers d’initiation aux danses de rue et de club et de pratique artistique en lien avec les enjeux écologiques à destination d’un public familial.

