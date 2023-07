Gaîté l’été x Rinse La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Du 8 au 30 juillet, la Gaîté Lyrique passe à l’heure d’été ! Avec Gaîté l’été, la programmation se délocalise en extérieur, avec quelques surprises à la clé, dont une invitation à Rinse France pour des enregistrements d’émissions au soleil. Gaîté l’été invite Rinse sur la terrasse de la Gaîté Lyrique ! Basée à Paris, Londres et partout dans le monde avec ses plateformes en ligne, Rinse est une radio mais pas seulement : label, management, curation, événements culturels… Rinse prend la température du dancefloor global en rassemblant les meilleurs talents des musiques électroniques d’aujourd’hui, comme le montre une nouvelle fois cette programmation estivale de DJ sets.



➔ mercredi 28 juin : Warm-up Gaîté l’été : Dylan Dylan + Hey Boni + La Mamie’s

➔ jeudi 13 juillet : Aaliyahnelle + Greg + Erna

➔ vendredi 21 juillet : Anaco + GLITTER55 + Sancho & Pancho

➔ jeudi 27 juillet : Bambi + Hors-Sol + Sabb En accès libre

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

