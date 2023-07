Gaîté l’été x DJ sets La Gaîté Lyrique Paris, 14 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 28 juillet 2023

de 18h00 à 21h30

Le jeudi 20 juillet 2023

de 18h00 à 21h30

Le vendredi 14 juillet 2023

de 18h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Du 8 au 30 juillet, la Gaîté Lyrique passe à l’heure d’été ! Avec Gaîté l’été, la programmation se délocalise en extérieur, avec quelques surprises à la clé, dont une série de DJ sets.

Toute l’année, la Gaîté Lyrique explore les nouvelles scènes musicales avec des dizaines de concerts et une attention particulière donnée au croisement des genres, à l’émergence de jeunes artistes, et au recentrement des marges. Gaîté l’été propose de poursuivre cette exploration avec une série de DJ sets qui illustre l’époque en musique, le tout sous le soleil et sur la terrasse de la Gaîté Lyrique, à l’heure de l’apéro.

➔ vendredi 14 juillet : Kleopatra Divine

➔ vendredi 20 juillet : Kiddy Smile

➔ vendredi 28 juillet : Cheetah

En accès libre

De 18h à 21h30

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

