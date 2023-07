Gaîté l’été x Dance class : initiation au voguing, waacking, new style & electro La Gaîté Lyrique Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Le samedi 29 juillet 2023

de 18h00 à 21h00

Le samedi 22 juillet 2023

de 18h00 à 21h00

Le samedi 15 juillet 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Du 8 au 30 juillet, la Gaîté Lyrique passe à l’heure d’été ! Avec Gaîté l’été, la programmation se délocalise en extérieur, avec quelques surprises à la clé. Dont une série d’ateliers de danse.

Depuis 2016, la Gaîté Lyrique explore et met en valeur la diversité des danses de club et de rue et leurs communautés, ainsi que la multiplicité des corps et la vitalité des patrimoines chorégraphiques. Electro, voguing, waacking, new style… Les samedis de juillet, la Gaîté Lyrique propose des ateliers d’initiation à ces danses non-académiques à destination de tous et toutes, chacun suivi d’un DJ set pour mettre en pratique.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

➔ Workshop Waacking + DJ set avec Mounia Nassangar

Samedi 8 juillet

18h – 21h

Né avec le disco dans les années 1970, dans les clubs LGBT+ de la communauté afro-américaine et latino de Los Angeles, le waacking détourne l’onomatopée anglophone “whack” – le son d’une gifle – pour imposer un style et une attitude sur le dancefloor. Le waacking est un mélange subtil d’acting, de technique, de groove et d’attitude, et se danse aujourd’hui encore sur du disco, bien qu’il soit également pratiqué sur toutes sortes de musiques. On retrouve le waacking dans les clubs, dans les battles de danse, dans les clips, dans la mode… et à la Gaîté Lyrique !

Mounia Nassangar

La danse est une affaire de famille pour Mounia Nassangar : initiée par son frère breakeur, elle s’essaie à différents styles avant de se passionner pour le waacking, où elle s’impose bientôt comme une des figures majeures du mouvement. Outre sa carrière de danseuse, on la retrouve actrice dans le film Climax de Gaspard Noé, ou encore modèle chez Jean-Paul Gaultier.

➔ Workshop électro avec Téo Cellier + DJ set avec HFLOW

Samedi 15 juillet

18h – 21h

La danse electro est une danse urbaine née en France, et fondée sur des mouvements atypiques inspirés du voguing, du locking, de la house ou encore du popping, adaptés au rythme de la musique electro-house. Pratiquée depuis les années 2000 dans les clubs de région parisienne, cette danse énergique est extrêmement codifiée et concentrée sur la gestuelle des bras : l’un de ses mouvements les plus connus est le chemin de bras, un enchaînement de bras hypnotique. La preuve pendant cet atelier d’initiation.

HFLOW

Fondateur et directeur artistique des événements Frequency, HFLOW est un pionnier et un activiste de la communauté electro. Viennent rapidement les premiers battles et l’entrée dans Alliance Crew, avec qui il devient bientôt double champion du monde. Il décroche alors ses premiers contrats professionnels (avec La Horde, Marion Motin, Hollysiz…) et passe derrière les platines, comme ici, pour partager sa joie de voir grandir la communauté electro.

Téo Cellier

Danseur de 22 ans, Téo Cellier aka Le Mino a commencé l’electro à l’âge de 17 ans avec Luzy, avant d’être entraîné par les boss du genre, Brandon Miel et HFLOW. Il a été sacré champion du monde en remportant le Frequency en 2021 avec son frère Didjo, et est actuellement en tournée avec MazelFreten pour Rave Lucid, mais également avec Angèle pour le 95 Tour.

➔ Workshop voguing avec Vinii Revlon + DJ set avec Missy DK

Samedi 22 juillet

18h – 21h

Nés à Harlem dans les années 1920, la scène ballroom et le voguing se placent en héritage de la culture des danses urbaines, et notamment des battles de rue. Les danseurs et danseuses sont jugées selon différents critères esthétiques et performatifs, apparentant ces battles à des concours de beauté, de danse et de créativité. Le tout avec, en toile de fond, un message politique contestataire en perpétuelle tension. Pour ces danseurs et danseuses, la scène ballroom est plus qu’une pratique : c’est une communauté, un mode de vie.

Vinii Revlon

Reconnu internationalement, Vinii Revlon est le premier danseur en Europe à obtenir le titre de “Legend”. Il profite de cette position dans la communauté ballroom pour initier le grand public au voguing en montant sur scène aux côtés d’artistes comme Aya Nakamura, ou encore sur le parvis de l’Élysée pour un événement resté dans les anales… Il s’investit par ailleurs, bien sûr, dans l’organisation de balls, notamment à la Gaîté Lyrique.

Missy DK

Missy DK est un jeune DJ fraîchement débarquée dans la scène ballroom. De Paris à Genève en passant par Cologne, Missy DK s’exporte petit à petit à l’international. Ses DJ sets sont éclectiques : UKG, vogue beat, amapiano ou encore gwo ka se rencontrent et se mêlent aux influences afro-caribéennes, couplées à sa culture club et ballroom. Le résultat ? Un dancefloor en feu.

➔ Workshop new style avec Missy NRC + DJ set avec Hima Corp

Samedi 29 juillet

18h – 21h

Issu de l’histoire du hip-hop avec le locking, le popping ou encore la break dance, le new style s’impose dans les années 90 en brassant tous ces styles. Pendant les années 80, dans les vidéos d’artistes comme Bobby Brown, Heavy D et M.C. Hammer, on voit qu’une nouvelle façon de danser est en train de naître… Les danseurs venus du locking et du popping explorent d’autres formes, plus personnelles. La créativité prend place et les pas de danse innovent en créant la nouvelle vague du hip-hop que deviendra bientôt le new style.

Missy NRC

Formée librement, Missy découvre le poppin à l’adolescence. Elle rencontre ensuite le groupe NRC, avec qui elle s’entraîne intensément et passe aux choses sérieuses. En parallèle, elle devient bientôt enseignante au studio MRG et s’engage dans le circuit des battles, jusqu’à en devenir une figure incontournable. Elle pratique un hip-hop basé sur le ressenti et le flow, mêlant à la fois le relâché du freestyle et la rigidité du poppin.

DJ HIMA CORP

Originaire d’Avignon, Hima Corp représente la communauté hip hop sur le floor en tant que danseur, mais aussi derrière les platines en tant que DJ. Pour cet ultime workshop danse sur la terrasse de Gaîté l’été, en compagnie de Missy NRC, il sera parmi nous avec beaucoup de nouveautés et d’exclusivités musicales à découvrir, dans un esprit hip hop résolument tourné vers le partage.

