Le dimanche 30 juillet 2023

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 23 juillet 2023

de 14h30 à 16h00

Le dimanche 16 juillet 2023

de 14h30 à 16h00

Du 8 au 30 juillet, la Gaîté Lyrique passe à l’heure d’été ! Avec Gaîté l’été, la programmation se délocalise en extérieur, avec quelques surprises à la clé. Dont une série d’ateliers de sensibilisation au vivant par la pratique artistique pour toute la famille.

Dans le cadre du programme Gaîté l’été, la Gaîté Lyrique et le Musée Pétrifié proposent une invitation à des pratiques laborantines ayant pour objectif d’inventer, en famille, de nouveaux récits terrestres à partir d’objets géologiques. En se basant sur des données numérisées du centre de recherche géologique de la Grande Bretagne (BGS), cette série d’ateliers propose d’expérimenter des pratiques artistiques diverses pour se familiariser avec ce vaste corpus : dessiner et révéler les mondes fossilisés, entre géologie et biologie, danser avec les mouvements tectoniques, construire nos paysages terrestres, écrire et se raconter des histoires de roches, ou plutôt de paillettes. Une manière de retisser du lien avec toutes les formes du vivant, du minéral à l’animal, au cœur même de la ville !

Une série d’ateliers pensée par Anne-Sophie Milon, Duncan Evennou, Benoît Verjat. Production : Lighthouse company. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de l’Institut français.

➔ Dessiner nos mondes terrestres

Dimanche 9 juillet 14h30-16h

Atelier de peinture à la craie, par Anne-Sophie Milon, Duncan Evennou et Benoît Verjat

À partir des archives de spécimens rares de pierres et de fossiles récoltés, et si on dessinait l’histoire cachée des roches avec une vaste fresque collective à la craie, sur le parvis de la Gaîté Lyrique ? Le minéral d’apparence inerte s’anime et se construit de et par des mondes vivants passés. Pire ! Les plis terrestres ne se succèdent pas chronologiquement, ils s’entremêlent, s’enchaînent, s’interpénètrent, au point qu’ils semblent nous embarquer dans une valse de temps géologiques… En sollicitant l’observation et la créativité, cet atelier propose de dessiner ces traces sédimentaires du passé, riches d’histoires et de d’enseignements. Tout ça en extérieur et en musique !

Avec :

Duncan Evennou , metteur en scène, performeur, fondateur de la Lighthouse Company

, metteur en scène, performeur, fondateur de la Lighthouse Company Anne-Sophie Milon , artiste-chercheuse arts & sciences

, artiste-chercheuse arts & sciences Benoît Verjat, scénographe

➔ Révéler nos empreintes

Dimanche 16 juillet 14h30-16h

Atelier de teinture végétale, par Marianne Mell du collectif Dé-teintes

Un fossile est la trace d’une plante ou d’un animal qui serait resté un peu trop longtemps dans une roche sédimentaire. Il se serait alors “minéralisé” ou transformé en pierre. Cet atelier de teinture végétale, animé par le collectif Dé-teintes, est l’occasion de révéler ce qui se cache derrière ou plutôt dans les roches. On y découvre alors leurs histoires : celles d’une empreinte de renard, la trace d’un terrier, ou bien d’une fougère et tous leurs héritages. Sur de grandes toiles, les enfants martèlent les végétaux glanés au préalable, et y impriment leurs traces tels des fossiles. Et bien sûr, elles et ils repartent avec leur teinture individuelle à la maison !

Avec :

Dé-teintes, atelier de design soutenable et pluridisciplinaire fondé par Flora Acquistapace, designeuse objet et céramiste

atelier de design soutenable et pluridisciplinaire fondé par Flora Acquistapace, designeuse objet et céramiste Marianne Mell, designeuse textile

➔ Animer les roches

Dimanche 23 juillet 14h30-16h

Atelier de scénographie, par Charlotte Berr et Duncan Evennou

Tout comme les humains, les animaux et les insectes, les pierres bougent ! Dans un passé très lointain, les continents ne formaient qu’un seul bloc homogène, qui a ensuite été séparé à la suite de catastrophes, inondations et séismes. Les roches continuent à bouger : en couches superposées, elles se rencontrent parfois. On dit alors que la terre gronde. Pour cet atelier, les enfants animent les roches pas si inertes que ça, entre danse tectonique et tectonique des plaques. À l’aide de grandes toiles aux imprimés végétaux et minéraux, créés lors du précédent atelier, elles et ils forment des paysages et des installations colorées, tantôt abris, montagnes ou rochers.

Avec :

Charlotte Berr , scénographe textile

, scénographe textile Duncan Evennou, metteur en scène, performeur, fondateur de la Lighthouse Company

➔ L’histoire d’une paillette

Dimanche 30 juillet 14h30-15h30 (temps estimé)

Conte participatif, par Tata Foxie du collectif Paillettes

Quelle est la définition d’une paillette ? Un défaut dans une pierre précieuse. Mais le collectif Paillettes y voit au contraire un trésor : les irrégularités, les scories, les anomalies, les imperfections qui font toute la singularité et la beauté de ces minéraux. En découvrant la collection de pierres de Tata Foxie, conteuse drag passionnée par les roches des temps modernes, les enfants imaginent les histoires qui se cachent derrière : quel passé ont-elles vécu ? ont-elles toujours été ainsi ? d’où viennent-elles ? En puisant dans les pierres et fossiles qui nous entourent, la conteuse nous propose une conférence archéologico-fantastico-scientifique, où spéculation absurde et imaginaire minéral jouent à colin-maillard !



Avec :

Tata Foxie, membre du collectif Paillettes, drag queens qui interrogent la normalisation des représentations par les contes

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

