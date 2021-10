Châtellerault Le Nouveau Théâtre Châtellerault, Vienne Gainsbourg for kids Le Nouveau Théâtre Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Gainsbourg for kids

Le Nouveau Théâtre, le mercredi 15 décembre

Le Nouveau Théâtre, le mercredi 15 décembre à 18:30

Gainsbourg, la Gitane et l’alcool, à priori pas vraiment un chanteur pour les enfants, et pourtant… Serge Gainsbourg avait le goût des mots qui sonnent, des « Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! » qui explosent dans les bulles des comic strip. Le répertoire de l’icône de la chanson est fait de jeux de mots, de mélodies intuitives. Il capte instantanément l’attention des plus jeunes. Entre deux saynètes burlesques, des tubes intemporels aux pépites méconnues, le trio de musiciens prend un plaisir contagieux à le faire (re)découvrir à toutes les générations. Une autre facette du « Gainsbarre » bien connu des adultes se dessine : celle d’un génie à l’âme d’enfant qui s’amuse autant avec les mots qu’avec les mélodies. En partenariat avec les JM France du Pays Châtelleraudais Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement) Saison culturelle des 3T Scène conventionnée de Châtellerault

Tarif unique de 6€

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault

2021-12-15T18:30:00 2021-12-15T19:30:00

