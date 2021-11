Gainsbourg Confidentiel vol. 2 ” 70’s ” Théâtre Comoedia, 15 avril 2022, Aubagne.

Gainsbourg Confidentiel vol. 2 ” 70’s ”

Théâtre Comoedia, le vendredi 15 avril 2022 à 20:30

Entre théâtre et concert, ce biopic nous plonge au cœur de la période «POP» de Serge Gainsbourg, des questionnements de l’artiste à sa relation avec les femmes, France Gall, Brigitte Bardot et Jane Birkin, de ses doutes et de quelques-unes de ses plus belles pépites musicales. Ici, l’ambiance cave à Jazz fait place au plateau de Télévision où Serge commence à être invité. A cette époque, ce sont les femmes qui font vivre le créateur : classique partage des attributions. L’homme s’engage sur le mauvais versant de la trentaine. Il vieillit, il n’est pas inconnu, il n’est pas célèbre, il n’a pas trouvé la femme de sa vie… Pour ce nouvel opus, toujours porté par le texte de Jean-François Brieu, deux nouveaux artistes rejoignent l’équipe des « Musiciens Associés » : une pianiste/chanteuse et un batteur. On y apprend beaucoup de cet homme avant-gardiste, au travers des trois albums : Percussions, Initials B.B., Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Ce récit nous donne à voir et à entendre « Une belle histoire de musique… ». « En cette année 1966, Serge s’est irrésistiblement fondu dans ce que la musique adolescente a produit de plus moderne. Il a rompu les amarres avec le Paris des cabarets, l’anglais Arthur Greenslade a remplacé le français Goraguer aux commandes de la console. Le Larsen a vaincu le be-bop. Gainsbourg a pris le train Dylan, le train Abbey Road ; il s’est résolument embarqué pour Londres ; il gardera dorénavant ses penchants middle jazz pour son jardin secret. » Jean-François Brieu

♫♫♫

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:30:00