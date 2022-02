GAINSBOURG CONFIDENTIEL VOL.2 « 70’S » Théâtre Comoedia, 5 février 2022, Aubagne.

GAINSBOURG CONFIDENTIEL VOL.2 « 70’S »

Théâtre Comoedia, le samedi 5 février à 20:00

Après le premier volet de Gainsbourg Confidentiel, le Gainsbourg jazz du milieu de la nuit, voici l’embarquement du Grand Serge pour Londres. Entre théâtre et concert, le biopic de Jean-François Brieu nous plonge au cœur de la période « Pop » de l’Homme à la tête de choux. Place aux plateaux de télévision avec des chansons écrites pour France Gall, Brigitte Bardot, Jane Birkin… Les femmes font vivre le créateur lui qui n’a pas encore trouvé la femme de sa vie. On apprend beaucoup de cet homme avant-gardiste, au travers des trois albums, Percussions, Initials B.B. , Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Pour leurs créations, Les Musiciens Associés reçoivent le soutien de : Département 13 – SPEDIDAM – Théâtre du « Chien qui Fume » Les Musiciens Associés Texte : Jean-François Brieu avec l’aimable autorisation d’Universal Music – Adaptation : David Fabre et Agnès Pétreau – Mise en scène : David Fabre avec Ivan Gouillon (comédien, chanteur), Marie Gonttrand (piano, orgue et voix) David Fabre (guitare), Aurélien Maurice (basse électrique) et Luca Scalambrino (batterie) – Création lumières et régie générale : Sébastien Piron – Ingénieur son : Mohn – Costumes : Nataly « zip » Tarifs : 14 € – 9 € | Durée : 1h10 | Location ouverte le 14 décembre 2021 [http://www.gainsbourg-confidentiel.com/](http://www.gainsbourg-confidentiel.com/)

14 / 9€

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône



