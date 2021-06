GAINSBOURG CONFIDENTIEL Carrières de Rognes, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Rognes.

GAINSBOURG CONFIDENTIEL

Carrières de Rognes, le dimanche 4 juillet à 21:30

Spectacle organisé par le service Culture. Entre théâtre et concert ce biopic tendrement irrévérencieux, fascinant et savamment documenté, nous plonge au cœur des questionnements de l’artiste, de ses doutes et de quelques-unes de ses plus belles pépites musicales. Ici, Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre. C’est « l’époque d’avant », celles des années 60 et du début des Yéyé. On redécouvre la chanson à texte très jazzy qui a fait la patte du maestro français. Une belle histoire de musique… RESERVATIONS AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME : 04.42.50.13.36 Dans le cadre de Provence en scène, Tarifs : 8€ et 5€ ⚠ Attention, toutes les manifestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou reportées.

8 / 5€

♫♫♫

Carrières de Rognes avenue de Lambesc 13840 ROGNES Rognes Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T21:30:00 2021-07-04T23:30:00