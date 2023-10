Ad Hoc festival : « Le langage des oiseaux » Gainneville, 9 décembre 2023, Gainneville.

Gainneville,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Images animées et voix- Collectif Maw Maw

Dis-moi tes mots

Suivre la trace d’un oiseau… Tenter de décrypter son message… Deux pisteuses cherchent à résoudre l’énigme, en traversant une mystérieuse forêt. Entrez dans la cabane (ou est-ce plutôt un nid ?) de ces deux exploratrices aussi douces qu’intrépides. Elles n’attendent que vous pour jouer avec les sons et les images, décortiquer les syllabes, recomposer les premières sensations du langage pour en faire jaillir toute la poésie. Le voyage se compose de matières sonores étonnantes et ludiques (voix parlées ou chantées, langue inventée, jeux vocaux inuits ou tsiganes…), d’ombres, d’images animées en direct (illustrations, dessins à l’encre, avec du sable, du papier découpé…) et projetées sur les parois du nid ou ses habitants.

Lieu de rendez-vous : Le Grenier à Sel / Gainneville

Durée : 35 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 3 ans.

As part of the Ad Hoc festival.

Moving images and voices – Collectif Maw Maw

Dis-moi tes mots

Follow the trail of a bird? Try to decipher its message? Two female trackers set out to solve the enigma, crossing a mysterious forest. Enter the cabin (or is it a nest?) of these two intrepid explorers. They’re waiting for you to play with sounds and images, deconstructing syllables and recomposing the first sensations of language to bring out all its poetry. The journey is made up of astonishing, playful sound materials (spoken or sung voices, invented language, Inuit or Gypsy vocal games, etc.), shadows, live animated images (illustrations, ink drawings, sand, cut-out paper, etc.) and projected onto the walls of the nest or its inhabitants.

Meeting point : Le Grenier à Sel / Gainneville

Duration: 35 min

Price: 5?

Open to all, ages 3 and up

En el marco del festival Ad Hoc.

Imágenes y voces en movimiento – Collectif Maw Maw

Dis-moi tes mots

¿Seguir el rastro de un pájaro? ¿Intentar descifrar su mensaje? Dos rastreadoras se proponen resolver el enigma mientras recorren un bosque misterioso. Entra en la cabaña (¿o es un nido?) de estas dos exploradoras tan amables como intrépidas. Le esperan para jugar con los sonidos y las imágenes, para deconstruir las sílabas, para recomponer las primeras sensaciones del lenguaje y hacer aflorar toda su poesía. El viaje se compone de sonidos sorprendentes y lúdicos (voces habladas o cantadas, lenguaje inventado, juegos vocales inuit o gitanos, etc.), sombras, imágenes animadas en directo (ilustraciones, dibujos a tinta, arena, papel recortado, etc.) proyectadas sobre las paredes del nido o sus habitantes.

Lugar de encuentro : Le Grenier à Sel / Gainneville

Duración: 35 minutos

Precio: 5?

Todas las edades, a partir de 3 años

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Animierte Bilder und Stimmen- Kollektiv Maw Maw

Sag mir deine Worte

Die Spur eines Vogels verfolgen? Versuchen Sie, seine Botschaft zu entschlüsseln? Zwei Fährtenleserinnen versuchen, das Rätsel zu lösen, indem sie einen geheimnisvollen Wald durchqueren. Betreten Sie die Hütte (oder ist es eher ein Nest?) dieser beiden süßen und unerschrockenen Forscherinnen. Sie warten nur auf Sie, um mit Klängen und Bildern zu spielen, Silben zu zerlegen und die ersten Eindrücke der Sprache wieder zusammenzusetzen, um ihre ganze Poesie zu entfalten. Die Reise besteht aus erstaunlichen und spielerischen Klangmaterialien (gesprochene oder gesungene Stimmen, erfundene Sprache, Stimmspiele der Inuit oder Zigeuner?), Schatten, live animierten Bildern (Illustrationen, Zeichnungen mit Tinte, Sand, Papierschnitt?), die auf die Wände des Nests oder seine Bewohner projiziert werden.

Ort des Treffens: Le Grenier à Sel / Gainneville

Dauer: 35 min

Einzeltarif: 5 ?

Für alle Altersgruppen, ab 3 Jahren

