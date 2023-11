Atelier : Brico Vacances Gainneville, 9 décembre 2023, Gainneville.

Gainneville,Seine-Maritime

Pour bien fêter Noël, il faut avant tout bien décorer la maison. Participe à notre atelier et apprends à confectionner des photophores.

Samedi 9 décembre de 14h à 15h30.

A partir de 7 ans.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 15:30:00. .

Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie



Christmas is all about decorating the home. Take part in our workshop and learn how to make candle holders.

Saturday, December 9, 2pm to 3:30pm.

Ages 7 and up

La mejor forma de celebrar la Navidad es decorar tu casa. Participa en nuestro taller y aprende a hacer portavelas.

Sábado 9 de diciembre, de 14.00 a 15.30 h.

A partir de 7 años

Um ein schönes Weihnachtsfest zu feiern, muss man vor allem das Haus schön dekorieren. Nimm an unserem Workshop teil und lerne, wie man Windlichter herstellt.

Samstag, 9. Dezember, 14:00 bis 15:30 Uhr.

Ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-11-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche