Contes : « Les Fabuleuses histoires de la Mère Noël » Gainneville, 2 décembre 2023, Gainneville.

Gainneville,Seine-Maritime

Le froid fait son grand retour et qui dit froid, dit Noël ! Vous attendez avec impatience cette fête magique ? Rien de tel que de belles histoires pour patienter !

Pourquoi accroche-t-on des chaussettes à la cheminée ? Pourquoi les sapins sont-ils décorés ? Cette merveilleuse fête n’aura plus de secret pour vous !

Par la compagnie Touches d’Histoire.

Samedi 2 décembre à 11h – salle communale de Gainneville

Ouvert à tous sur inscription..

Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie



Cold weather is making a comeback, and cold weather means Christmas! Are you looking forward to this magical holiday? There’s nothing like a good story to tide you over!

Why do we hang socks on the chimney? Why are Christmas trees decorated? This wonderful holiday will hold no more secrets for you!

By the Touches d’Histoire company.

Saturday, December 2, 11 a.m. – Gainneville village hall

Open to all, registration required.

Vuelve el frío, ¡y el frío es sinónimo de Navidad! ¿Estás deseando que lleguen estas mágicas fiestas? No hay nada como un buen cuento para distraerse

¿Por qué colgamos calcetines en la chimenea? ¿Por qué se decoran los árboles de Navidad? Estas maravillosas fiestas ya no tendrán secretos para ti

Por la compañía Touches d’Histoire.

Sábado 2 de diciembre a las 11.00 h – Ayuntamiento de Gainneville

Abierto a todos, inscripción obligatoria.

Die Kälte kehrt zurück und wer Kälte sagt, muss auch Weihnachten sagen! Freuen Sie sich auf dieses magische Fest? Es gibt nichts Besseres als schöne Geschichten, um die Wartezeit zu verkürzen!

Warum hängt man Socken an den Kamin? Warum werden die Bäume geschmückt? Dieses wunderbare Fest wird kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Von der Gesellschaft Touches d’Histoire.

Samstag, 2. Dezember, 11 Uhr – Gemeindesaal von Gainneville

Offen für alle mit Anmeldung.

