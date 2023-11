Atelier : Brico Vacances Gainneville, 25 novembre 2023, Gainneville.

Gainneville,Seine-Maritime

Pour bien fêter Noël, il faut avant tout bien décorer la maison. Participe à notre atelier et apprends à confectionner des photophores.

Samedi 25 novembre de 14h à 15h30.

Pour les 4 à 6 ans, accompagnés d’un adulte.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 15:30:00. .

Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie



Christmas is all about decorating the home. Take part in our workshop and learn how to make candle holders.

Saturday, November 25, 2pm to 3:30pm.

Ages 4 to 6, accompanied by an adult

La mejor forma de celebrar la Navidad es decorar tu casa. Participa en nuestro taller y aprende a hacer portavelas.

Sábado 25 de noviembre, de 14.00 a 15.30 h.

Para niños de 4 a 6 años, acompañados de un adulto

Um ein schönes Weihnachtsfest zu feiern, muss man vor allem das Haus schön dekorieren. Nimm an unserem Workshop teil und lerne, wie man Windlichter herstellt.

Samstag, 25. November, von 14:00 bis 15:30 Uhr.

Für 4- bis 6-Jährige in Begleitung eines Erwachsenen

Mise à jour le 2023-11-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche