Concert Alain Léamauff et ses musiciens Le Grenier à sel Gainneville, samedi 16 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Originaire de la Manche, Alain Leamauff nous offre une chanson française authentique, qui nous rappelle les plus grands (sa voix n’est pas bien loin de celle de Brel). Alain Léamauff jongle avec les mots sans filet. Il chante et compose au son de sa guitare, dont il est médaillé d’or. La médaille d’or était l’appellation de l’examen sanctionnant la fin des études musicales du troisième cycle des conservatoires nationaux de région. Ses chansons abordent la vie, le passé, le présent, l’amour, avec beaucoup d’émotion, d’humour et de drôlerie. Chanteur engagé, il égratigne parfois mais jamais avec méchanceté. Sur scène, il joue de tous les registres de l’émotion il rugit, clame, gémit, mais sait aussi se montrer tendre. Admiratif et proche d’Allain Leprest, il lui a d’ailleurs dédié une chanson. N’hésitez-pas à venir écouter Alain Léamauff en famille !

Tout public

Réservations à contact@gainneville.fr ou au 02 32 79 59 59

Le Grenier à sel Chemin de la découverte, 76700 Gainneville

Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie contact@gainneville.fr



