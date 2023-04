Fêtes locales de Gaillan-en-Médoc, 28 avril 2023, Gaillan-en-Médoc.

Le Comité des fêtes de Gaillan organise les fêtes locales de la commune. Au programme de ces 4 jours de festivités :

– vendredi : loto à 20h30

– samedi : repas « les années stars » à 20h (sur réservation) et feu d’artifices

– samedi et dimanche : vide-greniers (sur réservation pour les exposants)

– dimanche : concours de belote à 9h

– lundi : canicross à 10h (sur réservation)..

The Comité des fêtes de Gaillan organizes the local festivities of the commune. On the program of these 4 days of festivities :

– friday: lotto at 8:30 pm

– saturday : meal « les années stars » at 8 pm (on reservation) and fireworks

– saturday and Sunday : garage sale (on reservation for the exhibitors)

– sunday : belote contest at 9am

– monday : canicross at 10 am (on reservation).

El Comité des fêtes de Gaillan organiza las fiestas locales del municipio. En el programa de estos 4 días de fiesta:

– viernes: lotería a las 20:30

– sábado: comida « les années stars » a las 20 h (reserva obligatoria) y fuegos artificiales

– sábado y domingo: venta de garaje (reserva obligatoria para los expositores)

– domingo: concurso de belote a las 9h

– lunes : canicross a las 10h (reserva obligatoria)

Das Festkomitee von Gaillan organisiert die lokalen Feste der Gemeinde. Auf dem Programm der viertägigen Feierlichkeiten stehen :

– freitag: Lotto um 20:30 Uhr

– samstag: Essen « les années stars » um 20 Uhr (mit Reservierung) und Feuerwerk

– samstag und Sonntag: Flohmarkt (mit Reservierung für die Aussteller)

– sonntag: Belote-Wettbewerb um 9 Uhr

– montag: Canicross um 10 Uhr (mit Reservierung).

