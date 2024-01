Diner concert rue de l’hôtel de ville Gaillan-en-Médoc, samedi 3 février 2024.

Diner concert rue de l’hôtel de ville Gaillan-en-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

L’association Musiciens du Médoc organise un repas avec concert

Les fonds collectés vont nous aider à mettre en place de futurs événements mettant en avant le Médoc et ses musiciens

Pleins de projets dans les tuyaux.

Menu : planche apéritive, pâtes italiennes avec sauce faites maison, dessert

Ambiance assurée avec les Med’ocans et Nénette &co

Sur réservation uniquement

EUR.

rue de l’hôtel de ville Salle des Fêtes

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine musiciensdumedoc@outlook.fr



