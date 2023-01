LOTO GAILLAC TOULZA Gaillac-Toulza Catégories d’Évènement: Gaillac-Toulza

Haute-Garonne

LOTO GAILLAC TOULZA, 29 janvier 2023, Gaillac-Toulza. LOTO Dimanche 29 janvier, 14h00 GAILLAC TOULZA

1 carton : 3€ – 2 cartons : 8€ – 7 cartons : 15€

Au profit de l’école Saint-Paul d’Auterive GAILLAC TOULZA GAILLAC TOULZA Gaillac-Toulza 31550 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T14:00:00+01:00

2023-01-29T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gaillac-Toulza, Haute-Garonne Autres Lieu GAILLAC TOULZA Adresse GAILLAC TOULZA Ville Gaillac-Toulza lieuville GAILLAC TOULZA Gaillac-Toulza Departement Haute-Garonne

GAILLAC TOULZA Gaillac-Toulza Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gaillac-toulza/

LOTO GAILLAC TOULZA 2023-01-29 was last modified: by LOTO GAILLAC TOULZA GAILLAC TOULZA 29 janvier 2023 GAILLAC TOULZA Gaillac-Toulza Gaillac-Toulza

Gaillac-Toulza Haute-Garonne