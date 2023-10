L’édition 2023 de CHAI Mon Vigneron revient du 16 au 19 novembre 2023 Place Saint Michel Gaillac, 16 novembre 2023 09:00, Gaillac.

L’édition 2023 de CHAI Mon Vigneron revient du 16 au 19 novembre 2023 Place Saint Michel Gaillac 16 – 19 novembre

Le rendez-vous automnal au coeur du vignoble de Gaillac

Pensé et organisé par les vignerons de l’AOP Gaillac, l’évènement CHAI Mon Vigneron allie pendant 4 jours festivités, activités oenotouristiques et bien-sûr dégustations ! Un événemen trégional incontournable qui rassemble chaque année plus de 20 000 visiteurs.

Rendez-vous les 16, 17, 18 et 19 novembre dans tout le vignoble gaillacois pour découvrir le territoire et ses paysages mais aussi rencontrer les vignerons et producteurs participants à l’évènement CHAI MonVigneron. Les visiteurs pourront profiter de ces quatre journées placées sous le signe de la convivialité, pour découvrir les vins de Gaillac à travers des dégustations ainsi que des repas en accord mets&vins. L’occasion également de (re)découvrir le vignoble, un des plus vieux de France, grâce aux différentes sorties et activités organisées par les domaines et caves mobilisés pour cet événement (randonnées, sorties dans les vignes à mobylette, atelierspédagogiques…) Ces 4 jours seront également ponctués d’animations festives et musicales. Un rendez-vous qui promet de belles découvertes tant oenologiques qu’humaines!

Le programme complet est à retrouver sur le site www.vins-gaillac.com

Place Saint Michel Gaillac 81600 Gaillac 81600 Tarn