Le Fascinant Week-End Vignobles & Découvertes à Gaillac Maison des Vin, 15 octobre 2020 10:00, Gaillac. 15 – 18 octobre 2020 Sur place http://www.tourisme-vignoble-bastides.com/le-fascinant-week-end-gaillac Du jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2020, le vignoble de Gaillac vous propose des animations gastronomiques, ludiques, sportives.. Le vignoble de Gaillac, pour la première fois, participe au Fascinant week-end. Cette année plus de 400 activités sont proposées dans le cadre de 31 destinations des régions Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie. Réservez votre week-end, il sera fascinant… Depuis 7 ans l’évènement historiquement rhônalpins séduit les amoureux de sports, gastronomie ou encore musique. Cette année les participants pourront visiter, humer, déguster et être fascinés par le vignoble de Gaillac. Découvrez le programme du « Fascinant Week-End Vignobles & Découvertes » du jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2020. Maison des Vin 81600 Gaillac 81600 Gaillac Tarn jeudi 15 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 16 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 17 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 18 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

Heure : 10:00 - 18:00

