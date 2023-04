Visite d’une maison individuelle / matériaux et savoir-faire Gaillac Gaillac Catégories d’Évènement: Gaillac

Tarn

Visite d’une maison individuelle / matériaux et savoir-faire Gaillac, 10 juin 2023, Gaillac. Visite d’une maison individuelle / matériaux et savoir-faire Samedi 10 juin, 10h30 Gaillac Sur inscription – un plan d’accès sera transmis lors de l’inscription Samedi 10 juin / Gaillac

. 10h30 / Visite d’une maison bioclimatique – C. Cosma, architecte

Construction d’une maison en ossature bois préfabriquée avec toiture végétalisée intégrant une conception bioclimatique et matériaux biosourcés. (laine et fibre de bois

Visite organisée dans le cadre du Printemps du CAUE » Matériaux d’hier et d’aujourd’hui : une question de ressources et de savoir-faire », et de la saison culturelle du département « DeMain en MAIN(S), transmettre un savoir-faire ». Gaillac 81600Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563601670 »}, {« type »: « email », « value »: « caue@caue81.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:30:00+02:00 – 2023-06-10T12:00:00+02:00

©C. Cosma

