Chai mon Vigneron Domaine Vayssette, 18 novembre 2021 09:00, Gaillac. 18 – 21 novembre Sur place Chai mon vigneron est une belle occasion de découvrir le vignoble de Gaillac, ses villages, ses paysages et ses habitants ! En famille et entre amis, tout un panel d’animations vous attendent ! http://www.gaillacvisit.fr belle occasion de découvrir le vignoble de Gaillac, ses villages, ses paysages et ses habitants ! En famille et entre amis, tout un panel d’animations vous attendent : dégustation, repas, marchés, randonnées, concert… Il y a des événements que l’on attend toute l’année avec impatience… …et CHAI mon Vigneron en est un de taille !

Programme complet et réservations : www.gaillacvisit.fr

Du jeudi 18 au dimanche 21 novembre 2021

Domaine Vayssette
2738 Chemin des Crêtes
81600 Gaillac
Tarn

