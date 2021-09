Gaïa L’opéra-Rock Espace culturel du Bois fleuri, 29 octobre 2021, Lormont.

Espace culturel du Bois fleuri, le vendredi 29 octobre à 20:30

Sur une Terre post-apocalyptique recouverte presque totalement d’une végétation extrêmement dense, quelques hommes survivent disséminés à la surface du globe. Le plus âgé d’entre eux, ultime témoin de la civilisation passée, se remémore les lointains souvenirs vestiges d’une ère où l’Homme, au sommet de son évolution technologique , régnait aveuglément en maître sur la planète, ignorant tous les signaux d’alerte que celle-ci lui adressait… Gaïa L’Opéra-Rock reprend cette idée de la Terre-Mère en la personnifiant, elle et les éléments fondamentaux qui la composent : le feu, l’eau et le vent. C’est le fragile équilibre de tous ces éléments qui pose ainsi les bases de la création et du maintien de la vie. L’Homme, espèce la plus aboutie de Gaïa, saura-t-il se montrer digne de son existence ? Spectacle présenté à l’issue d’une semaine de résidence à Lormont. > [www.facebook.com/operarockgaia]([ttps://www.facebook.com/operarockgaia/](ttps://www.facebook.com/operarockgaia/) )

4 et 7€ – Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Spectacle du Collectif Gaïa

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde



