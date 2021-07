« GAÏA 2.0 » par la Cie Bakhus Allauch, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Allauch.

« GAÏA 2.0 » par la Cie Bakhus 2021-07-24 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-24 22:30:00 22:30:00 Théâtre de Nature Rue Trinière

Allauch 13190

Cette création « Gaïa 2.0 » est la dernière création de Bakhus, compagnie de danse hip-hop, où se mêlent les arts visuels. Guidés par l’envie de questionner la place des évolutions technologiques dans notre quotidien ils questionnent le sens du mot « Humanité ». En effet, l’homme « nature » se confronte à l’homme « augmenté ». Quelle est la place de l’humain dans un monde où les logiques productivistes et économiques prédominent sur des logiques humanistes ou écologiques ? La réponse à cette question implique de retracer l’aventure de cette « Humanité » pour mieux imaginer les défis qui nous attendent.



Loin de vouloir énoncer de grandes vérités ou apporter de nouvelles réflexions philosophiques sur ce sujet, déjà bien alimenté par le mouvement Transhumaniste, l’objectif de Mickaël Six est d’amener le spectateur à prendre conscience que nous vivons une nouvelle révolution technologique qui évolue très vite. Un travail de réflexion sur l’eau, le feu, la terre, le vent et la place de l’humain sur la Planète



Teaser : https://compagniebakhus.fr/b-gaia-gaia-2-0/.



Scénographie, chorégraphie et création vidéo : Mickaël Six

Regard extérieur, recherche et création vidéo : Jean-Luc Tourné

Avec : Sami Loviat-Tapie, Maurin Bretagne, Romain Veysseyre et Marius Fanaca

Regard extérieur recherche et création vidéo : Jean-Luc Tourné

Avec le soutien de la Région PACA, du Département des Alpes-Maritimes et de la Ville de Cannes

Partenaires et co-producteurs : L’Entre-Pont et La Fabrique Mimont



Placement assis, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Renseignements auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH. Tél : 04 91 10 49 20. Mail billetterie@allauch.com.

Spectacle de danse contemporaine hip-hop.

C’est la tournée Mosaïque offerte par le Conseil Régional et organisée via ARSUD.

Public familial à partir de 6 ans.

Durée : 0h50

Placement assis, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Renseignements auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH. Tél : 04 91 10 49 20. Mail billetterie@allauch.com.

dernière mise à jour : 2021-05-20 par