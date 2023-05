Gagou et les mots Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Gagou et les mots Théâtre Darius Milhaud, 8 mars 2023, Paris. Du mercredi 10 mai 2023 au mercredi 31 mai 2023 :

mercredi

de 14h30 à 15h10

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 9 ans. payant Tarif normal : 9€ Tarif Habitants du 19ème : 7€* Tarif carte Pass’Âge 0-10 ans : 6€* *Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre L’aventure drôle et poétique de Gagou, un personnage en quête de mots et d’amitiés. Gagou

est un personnage sans âge qui n’a pas de mots. Elle est seule et perdue. Elle

rencontre Melok, un homme érudit qui va lui offrir ses premiers mots,

matérialisés sous la forme d’étiquettes. Il lui explique que ces étiquettes

fonctionnent d’une drôle de manière. On peut les partager, en donner, mais on

les garde ! Il partage son amour pour les mots et permet à Gagou de pouvoir

enfin s’ouvrir au monde. Gagou

se prend de passion pour les mots. Elle aime les découvrir et jouer avec. Tout

au long du spectacle, elle rencontre différents personnages : un peintre

rêveur, un architecte opportuniste, des électriciens déjantés, un jongleur

sympathique, un musicien romantique, un jardinier carrément ronchon, un

patineur sourd et des sœurs siamoises. Chacun à sa manière permet à notre

héroïne de développer sa communication. Elle

finit par retrouver Melok, devenu un vieillard aux mots poussiéreux. Gagou

tente alors d’aider celui qui lui a tant appris en lui offrant à son tour

quelques-uns des mots qu’il a perdus… —————————————————– Autrice

et mise en scène : Laura

Lanxade Interprètes

: Aloïs Genestier, Marion Limosin, Thibaud Lebrun, Margot Planque, Julien Réale Compositeurs

: Quentin Carpentier, Laurine Walter Genre :

Théâtre enfant – comédie Jeune public de 3 à 9 ans Durée du spectacle : 40mn Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/spectacles-enfants-1/gagou-et-les-mots/

