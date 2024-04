Gagnez votre place pour assister à l’un des matchs de handball les plus palpitants ! Rennes – Rennes parc expo Bruz, jeudi 11 avril 2024.

Gagnez votre place pour assister à l’un des matchs de handball les plus palpitants ! Procurez-vous votre bon à la borne jackpot pour récupérer vos billets de match de handball en direct ! 11 et 12 avril Rennes – Rennes parc expo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T09:00:00+02:00 – 2024-04-11T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:00:00+02:00 – 2024-04-12T17:00:00+02:00

L’équipe SolutionsCSE et Cesson Rennes Metropole Handball vous propose de tenter votre chance au Jackpot des CSE et remportez votre entrée pour vivre l’émotion de l’un de ces matchs captivants :

CRMHB vs Aix : jeudi 02 mai à 20h30 au Glaz Arena

CRMHB vs Dijon : vendredi 17 mai à 20h30 au Glaz Arena

CRMHB vs Créteil : vendredi 31 mai à 20h30 au Glaz Arena.

Ne manquez pas cette expérience sportive exceptionnelle !

Rennes – Rennes parc expo 35172 Bruz Bruz 35172 Ille-et-Vilaine Bretagne