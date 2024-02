Gagnez du temps et de l’argent grâce à l’IA et à l’automatisation En ligne Paris, jeudi 14 mars 2024.

Gagnez du temps et de l’argent grâce à l’IA et à l’automatisation En ligne Paris Jeudi 14 mars, 12h00

Début : 2024-03-14 12:00

Fin : 2024-03-14 13:30

Découvrez, grâce à ce workshop, comment l’automatisation et l’intelligence artificielle peut accélérer vos projets. Jeudi 14 mars, 12h00 1

Plongez dans l’univers de l’IA et de la data pour booster votre efficacité et votre rentabilité !

Nao, l’école de la data et de ses métiers, vous invite à un workshop exclusif centré sur l’automatisation et les stratégies de « growth hacking » grâce à l’intelligence artificielle ‍

En 1h30, préparez-vous à :

Comprendre comment l’automatisation des processus répétitifs peut transformer votre travail

Comprendre comment faire du sourcing automatisé

Faire un chatbot avec Make et Chat GPT

Gagner un coupon d’un mois gratuit avec make

Workshop animé par Stéphanie Pottecher, Lead Data Scientist ex Biogen et Société Générale.

Marquez vos calendriers et saisissez cette opportunité unique d’améliorer vos compétences. Les places sont en nombre limité, inscrivez-vous sans tarder !

Cet événement se déroulera en distanciel, vous permettant de participer où que vous soyez. ⚠️

En bonus, profitez d’une session de mise en relation avec nos alternants pour élargir votre réseau et découvrir de nouveaux talents.

Aucun prérequis technique n’est nécessaire, cet événement est ouvert à tous ceux désireux d’exploiter le potentiel de l’IA et de l’automatisation dans leur domaine.

En ligne 9 rue des colonnes Quartier Vivienne Paris 75002