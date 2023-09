Gagnez des places pour un quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 ! Stade de France Saint-Denis, 14 octobre 2023, Saint-Denis.

Le samedi 14 octobre 2023

de 21h00 à 23h55

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit

À l’occasion de la Coupe du monde de rugby, la Ville de Paris vous propose un lot exceptionnel grâce au soutien de Mastercard.

Vivez une expérience unique en tentant de participer au

quiz pour remporter deux places afin d’assister au quart de

finale du samedi 14 octobre, au Stade de France (Saint-Denis). Coup d’envoi à 21h !

Vous aurez la chance de remettre le trophée du Player of the Match* à l’occasion du

quart de finale. Partagez ce moment mémorable avec un proche lors de ce match

grâce à l’expérience proposée dans le cadre du programme Priceless** de

Mastercard France.

* Joueur du match

** ça n’a pas de prix

Attention, ce jeu est uniquement accessible du 20 au 24

septembre 2023. Les résultats seront annoncés le 6 octobre 2023.

Un conseil : rendez-vous vite sur le Village Rugby, vous y trouverez toutes les réponses… et une ambiance de folie !

Priceless.com est un programme d’expériences exclusives pour les porteurs de cartes Mastercard pour inspirer et créer des moments uniques à partager avec vos proches, en physique et en digitale, dans la ville où vous vivez et dans les capitales du monde entier. L’inscription au programme est gratuite alors rendez-vous dès maintenant sur priceless.com pour découvrir toutes nos expériences disponibles !

Stade de France Quartier de la Plaine Saint-Denis 93200 Saint-Denis

Contact :

Numéro3/JeremySuchet Village Rugby