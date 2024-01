Gagnez des places pour Stade français-DHL Stormers au stade Jean-Bouin Stade Jean Bouin Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h30 à 20h30

.Tout public. gratuit sous condition

Samedi 20 janvier, le Stade français affronte les Stormers dans un match qui s’annonce épique. Et on vous fait gagner des places !

Avis aux fans de rugby ! Alors que la dernière journée de la phase de poules de la Champions Cup se profile, les hommes du Stade français se préparent à affronter les Stormers. Les joueurs du Cap fouleront la pelouse du stade Jean-Bouin ce dimanche 20 janvier pour un match au goût de revanche. Souvenez-vous : c’est face aux Springboks que les Bleus ont été éliminés de la Coupe du monde de rugby en octobre dernier…

Il faudra donc donner de la voix pour les Parisiens. Jeremy Ward, Léo Barré et Charles Laloi devraient être présents. Et on vous offre des places en catégorie 1 (tribune Parc des Princes) pour les encourager !

Pour ça, il suffit de répondre à une question.

Les gagnants seront tirés au sort et contactés par mail vendredi 19 janvier.

Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 Paris

Contact : +33146510075 https://www.facebook.com/SFPARIS https://www.facebook.com/SFPARIS https://www.stade.fr/

Stade Français Paris Gagnez des places pour le match de rugby Stade Français / DHL Stormers au stade Jean Bouin