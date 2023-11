Gagnez des entrées VIP pour Paris Photo 2023 Grand Palais Éphémère Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au dimanche 12 novembre 2023 :

.Tout public. payant

La prochaine édition de Paris Photo se tiendra du 9 au 12 novembre 2023 au Grand Palais Éphémère, conçu par le cabinet international d’architecture Wilmotte & Associés.

Situé au Champ-de-Mars, près de la Tour Eiffel, l’espace temporaire

accueillera galeries et éditeurs de premier plan, pour une 26e édition très

attendue, qui présentera le meilleur de la création photographique, allant des

chefs-d’œuvre vintage et modernes aux dernières tendances contemporaines ainsi

qu’une programmation ambitieuse d’expositions, conversations, signatures

d’artistes et parcours commentés.

Pour découvrir l’édition 2023, on vous propose de répondre à ce quiz pour remporter des entrées VIP pour vous et la personne de votre choix.

Tout le programme de l’édition 2023 ici !

Paris Photo, première foire internationale dédiée au médium photographique, se tient chaque année au coeur de Paris. Depuis 1997, la foire œuvre au développement et au soutien de la création photographique en promouvant le travail des galeristes, des éditeurs et des artistes.

Grand Palais Éphémère 2 Place Joffre 75007 Paris

Stephen Bulger Gallery “Johnny watching television” – Wendy Ewald