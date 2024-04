Gagnez des billets pour le Puy du Fou avec Harmonie Pierres Harmonie Pierres Cholet, samedi 20 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 10:00

Fin : 2024-04-22 18:00

Spécialisée dans le domaine de la l'enduit imitation pierres, Harmonie Pierres se voit ravie de vous annoncer ses journées portes ouvertes qui auront lieu du 20 au 22 avril 2024 dans son showroom.

Spécialisée dans le domaine de la l’enduit imitation pierres, Harmonie Pierres se voit ravie de vous annoncer ses journées portes ouvertes qui auront lieu du 20 au 22 avril 2024 dans son showroom situé au 99 Rue Pierre-Gilles de Gennes, bat C, 49300 Cholet, plus précisément au Cormier.

Sous la direction de notre fondateur et dirigeant, Patrick Devaud, ces journées portes ouvertes seront une occasion privilégiée de rencontrer notre équipe d’experts passionnés, d’en apprendre davantage sur nos produits et services, et de découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer vos espaces intérieurs comme extérieurs dans le but de valoriser votre patrimoine.

De plus, nous vous offrons la possibilité de repartir avec des entrées adultes et enfants pour le parc d’attraction le Puy du fou.

PROGRAMME DES JOURNÉES PORTES OUVERTES :

– Présentation du showroom : Assistez à une explication des techniques de sculpture d’enduit imitation pierre.

– Échanges conviviaux : Profitez de l’ambiance chaleureuse et discutez avec l’ensemble de l’équipe autour d’un apéritif.

– Tirage au sort : Tentez votre chance pour gagner des entrées au célèbre parc d’attractions Le Puy du Fou.

Harmonie Pierres s’engage à valoriser votre espace et à lui conférer une identité unique. Pour en savoir plus sur l’entreprise, contactez nous au : 06 86 37 22 29

Harmonie Pierres 99 rue Pierre-Gilles de Gennes Cholet 49300 Maine et loire