Gagner sa vie Marseille 2e Arrondissement, 10 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Gagner sa vie Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

2022-06-10 – 2022-06-10 Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

De Pascale Maria et Philippe Crnogorac (France, 2022, 1h29) VOSTFR



Issu d’une enquête ethnologique ayant permis de suivre les protagonistes pendant dix ans, ce film offre un portrait intime de la trajectoire des vies de Marta et Karina. Elles ne sont ni des victimes, ni des égéries du droit à se prostituer. Leur parcours exceptionnel dit l’ambivalence de la prostitution et la complexité des vies humaines où rien n’est écrit d’avance.



Dans l’effervescence d’un bar à hôtesses sans luxe d’une ville de Bolivie, Marta et Karina se prostituent pour inventer leur avenir. Face à l’injustice, Marta l’a décidé, elle deviendra avocate. Entre les passes, bravant les obstacles et les doutes, elle poursuit son rêve sans renier son amitié avec Karina, confrontée à la violence. Dix ans plus tard, alors que la vie des deux femmes a bifurqué, leur relation prend un tour nouveau.





Alors qu’il étudie l’anthropologie à Paris, Philippe Crnogorac se passionne pour le cinéma documentaire. En 1998, il réalise en Bolivie son premier documentaire pour la télévision, La femme, la mine et le diable. Il découvre les mines de Potosi et rencontre les habitants de ces hauts plateaux Andins qu’il retrouvera pour deux autres films : La tentation de Potosi, sorti au cinéma en 2010 et Gagner sa vie (2022) co-produit par Arte/la lucarne. Il travaille épisodiquement pour la télévision, notamment pour son film Chabada, la vie des hommes (2004), co-produit par France 3 et dans le cadre des carnets de voyage d’Arte.

https://www.mucem.org/programme/gagner-sa-vie

Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-07 par