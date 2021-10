Castanet-Tolosan Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Gagnants du concours des artistes castanéens Salle Dauriac – Hôtel de Ville Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Gagnants du concours des artistes castanéens Salle Dauriac – Hôtel de Ville, 2 décembre 2021, Castanet-Tolosan. Gagnants du concours des artistes castanéens

Salle Dauriac – Hôtel de Ville, le jeudi 2 décembre à 18:30

**NATHALIE MOLTO Prix du public** Emerveillée par l’intemporalité de la photographie, Nathalie Molto s’est emparée de cet art depuis 2014. Elle développe sa pratique autour du noir et blanc qui lui permet de créer une fenêtre vers le passé. **CLARA SEGUY Prix du jury ex-aequo** Clara Seguy partage son expérience du monde à travers ses photographies. Elle cherche à attirer le regard vers les détails du quotidien. « L’image est le résultat d’un moment unique d’harmonie, ce moment contient l’origine de l’événement. Où la tête, l’œil et le cœur s’alignent ». **MICHELE DALAS Prix du jury ex-aequo** Après quelques années de formation aux Beaux-Arts de Toulouse, Michèle Dalas reste une autodidacte. D’une grande créativité, ses peintures sont improvisées au feutre et différentes techniques mixtes. **2 DEC < 3 JAN aux horaires d'ouverture de la mairie Vernissage jeudi 2 décembre à 18h30** Entrée libre Exposition photos et peinture Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Salle Dauriac - Hôtel de Ville Adresse 29 avenue de Toulouse - 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan lieuville Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan