Journée Autres Regards Place Moulinié, 13 mai 2023, Gagnac-sur-Cère.

Vous aimez la peinture et notre village ? Prenez vos pinceaux et venez donner à voir avec un autre regard notre village et nos hameaux.

Enfant et adulte.

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Place Moulinié

Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



You like painting and our village? Take your paintbrushes and come to see our village and our hamlets with a different eye.

Children and adults

¿Te gusta la pintura y nuestro pueblo? Coge tus pinceles y ven a dar una visión diferente de nuestro pueblo y nuestras aldeas.

Niños y adultos

Lieben Sie die Malerei und unser Dorf? Greifen Sie zu Ihren Pinseln und lassen Sie unser Dorf und unsere Weiler mit anderen Augen sehen.

Kind und Erwachsener

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Vallée de la Dordogne