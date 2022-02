Gagnac accueillera HEEKA 4tet Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Catégories d’évènement: Gagnac-sur-Garonne

Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne, le jeudi 17 mars à 19:00

Gagnac accueillera HEEKA 4tet, le jeudi 17 mars à l'Espace Garonne à 19 h. Dans le cadre de ce concert une action singulière et pédagogique sera menée auprès des élèves de l'école élémentaire de Gagnac lors de quatre sessions de janvier à mars. Heeka sera accompagnée pour chacune de ses sessions par l'un de ses musiciens avec l'envie de partager son univers et d'inclure les enfants dans son spectacle. Ils auront la chance de monter sur scène et de chanter sur le dernier morceau du concert le jeudi 17 mars ! Le Festival de Guitare d'Aucamville et du Nord Toulousain Retrouvez toute la programmation ici : https://www.guitareaucamville.com/

