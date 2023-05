Foire de printemps artisanale Le bourg, 20 mai 2023, Gageac-et-Rouillac.

Le comité des loisirs de Gageac et Rouillac organise une foire de Printemps et Artisanale, les 19 et 20 mai à partir de 9 h30, au niveau de la salle des fêtes et du parking de la Mairie.

Plus de 30 exposants locaux attendus (Agriculture- Créations Artisanales ; « Fait main » – Plantes – Fleurs – Loisirs – Aménagement extérieur – BTP …)

Buvette – Restauration sur place.

Entrée gratuite.

Le bourg Salle des fêtes et parking mairie

Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The leisure committee of Gageac and Rouillac is organizing a Spring and Artisanal Fair on May 19 and 20, starting at 9:30 a.m., at the village hall and the parking lot of the town hall.

More than 30 local exhibitors are expected (Agriculture – Handcrafted creations – Plants – Flowers – Hobbies – Outdoor design – Construction …)

Refreshments – Catering on the spot.

Free entrance

El comité de ocio de Gageac y Rouillac organiza una Feria de Primavera y Artesanía los días 19 y 20 de mayo, a partir de las 9.30 h, en el salón del pueblo y en el aparcamiento de la Mairie.

Se esperan más de 30 expositores locales (Agricultura – Creaciones artesanales – Plantas – Flores – Pasatiempos – Decoración exterior – Construcción …)

Refrescos – Catering in situ.

Entrada gratuita

Das Freizeitkomitee von Gageac und Rouillac organisiert am 19. und 20. Mai ab 9.30 Uhr eine Frühlings- und Handwerksmesse auf der Ebene des Festsaals und des Parkplatzes des Rathauses.

Es werden mehr als 30 lokale Aussteller erwartet (Landwirtschaft- Handwerkliche Kreationen; « Handgemacht » – Pflanzen – Blumen – Freizeit – Außengestaltung – Baugewerbe …)

Getränke und Speisen vor Ort.

Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides