Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche DRAME – FRANCE – 1H38

Réalisation : Fanny Liatard.

Avec : Alseni Bathily, Lyna Khoudri .

La fiction fait décoller le réel dans cette chronique touchante de la démolition d’une cité populaire à Ivry-sur-Seine. Jamais la banlieue n’a été filmée avec une telle inventivité. Séances :

– Samedi 4 septembre # 18h00

