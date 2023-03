GAGA DES STEPHANOIS LE TRIOMPHE, 28 mai 2023, Saint-ETIENNE.

GAGA DES STEPHANOIS LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2023-05-28 à 19:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Fouilla un spectacle qui parle de vous, les belets ! Les clichés sur les Stéphanois ont la dent dure : Philippe et Quentin vont tâcher moyen de les rendre berchu ! Et ce au travers d’histoires improbables, originales, stupéfiantes, toutes liées au peuple des 7 collines, sous forme de conférence-spectacle déjantée. Après “Gaga de Saint-Etienne”, le nouveau spectacle historico-gaga-comique de Philippe Ayanian et Quentin Jaffrès : Gaga des Stéphanois ! GAGA DES STEPHANOIS

LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE 4 Square Violette Loire

