GAGA DE SAINT-ETIENNE LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

GAGA DE SAINT-ETIENNE LE TRIOMPHE, 21 mai 2023, Saint-ETIENNE. GAGA DE SAINT-ETIENNE LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2023-05-21 à 19:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. "Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets…" Et si l'histoire de Saint-Étienne ne se résumait pas à ces clichés ? Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga. Après Bienvenue Chez les Gagas et Ouilla Docteur, le nouveau spectacle de Philippe Ayanian et Quentin Jaffrès.

Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga. Après Bienvenue Chez les Gagas et Ouilla Docteur, le nouveau spectacle de Philippe Ayanian et Quentin Jaffrès.

