GAF FESTIVAL GIBOULÉES ARTISTIQUES ET FESTIVES Rue de la Scierie La Grigonnais, jeudi 21 mars 2024.

GAF (Giboulées Artistiques & Festives), c’est le nouveau rendez-vous culturel et artistique que vous mijote le Collectif FiP

GAF, c’est les arts de la rue, le cirque, le théâtre, la musique et la danse qui s’invitent près de chez vous.

Sous le grand chapiteau de l’Ogrétoilé, dans l’Espace Mil’Lieu ou dans sa cour centrale, venez découvrir spectacles, concerts et entresorts, applaudir comédiens, acrobates et musiciens, ou tout simplement prendre du bon temps autour d’un verre, faire des rencontres ou faire la fête !

GAF, ça commence dès le jeudi soir sur le marché, jusqu’au samedi soir, et c’est pour tout le monde, petits et grands (et moyens) !

Ouvrez grand les mirettes et les écoutilles, la programmation sera révélée prochainement…

Bar et restauration sur place (apportez vos propres gobelets pour éviter le plastique!)

Public familial

Tarifs à venir

Informations sur le site internet et la page facebook du F.I.P .

Rue de la Scierie Dans et à proximité de la salle Mil’lieu

La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire bureaufip@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-23



L’événement GAF FESTIVAL GIBOULÉES ARTISTIQUES ET FESTIVES La Grigonnais a été mis à jour le 2024-01-22 par eSPRIT Pays de la Loire