GAETAN, SES COMPTINES DE OUF LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, mercredi 10 avril 2024.

Gaëtan débarque avec son fidèle ukulélé pour chanter avec toute la famille. Un spectacle musical vitaminé qui ravira les petites et les grandes oreilles. Avec son fidèle ukulélé, Gaëtan nous embarque avec simplicité dans son univers musical habité de personnages truculents. Il pose ses valises à Paris au Théâtre Le Funambule Montmartre pour 10 concerts exceptionnels. Ne ratez pas l’occasion de le découvrir en famille !Auteur-compositeur-interprète de 6 albums (plus de 150 chansons) dont 3 Disques d’Or, reconnu par Henri Dès, soutenu par Sanseverino qui a participé à un album, applaudi par plus de 50 000 fans lors de ses tournées dans toute la francophonie et même en Haïti, Gaëtan est un sacré lascar qui taille sa route comme il cisèle sa carrière, avec succès et panache.LA PRESSE EN PARLE…Avec beaucoup d’humour, Gaëtan présente aux familles une galerie de personnages et de morceaux très poétiques. SORTIR À PARISDes comptines joyeuses et entraînantes qui séduisent petits et grands ! LE PARISIENDe et avec Gaëtan Mise en scène Carine CruchetDurée 45 min

Tarif : 14.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-10 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75