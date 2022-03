Gaëtan Roussel le Silo, 21 octobre 2022, Marseille.

Gaëtan Roussel

le Silo, le vendredi 21 octobre à 19:30

► Mercredi 9 MARS 2022 ► Gaëtan Roussel ► Le Cepac Silo ► BILLETTERIE : [https://www.cepacsilo-marseille.fr/evenement/gaetan-roussel/](https://www.cepacsilo-marseille.fr/evenement/gaetan-roussel/) [GAËTAN ROUSSEL] Gaëtan Roussel a sorti le 19 mars dernier Est-ce que tu sais ?, un album acoustique fort et fascinant nous faisant découvrir 11 titres entre tubes pop et chansons intemporelles, enregistrés avec bonheur entre Paris et la Provence. Un récit musical porté par une interprétation sans pareille de l’auteur-compositeur-interprète aveyronnais. Aujourd’hui, dans cet album solo, Gaëtan Roussel cultive une nouvelle page, splendide et forte, où chaque titre va rester profondément en vous. Après tant de belles images simples, après tant de photos musicales qui nous ont évoquées, tant de situations et de moments d’émotions comme des bulles légères, cette fois, Gaëtan s’attache à pousser au bout son écriture et les textes. Mettre tous les mots sur les douleurs, les doutes et les espoirs, les bonheurs et les humeurs. La simplicité bouleversante des musiques et de la production, la force et une certaine rage de vivre au fond de la gorge, donnent une vraie puissance émouvante à la voix et aux mots. En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=yLNIRTKxwJU](https://www.youtube.com/watch?v=yLNIRTKxwJU)

De 26 à 33€

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



