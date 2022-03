Gaëtan Roussel Arcachon, 5 avril 2022, Arcachon.

Gaëtan Roussel Arcachon

2022-04-05 20:45:00 – 2022-04-05 22:15:00

Arcachon Gironde

Gaëtan Roussel, auteur, compositeur et interprète français débute

sa carrière dans le groupe Louise Attaque qui connaît un succès

fulgurant au milieu des années 90. Il rejoint ensuite le groupe

Tarmac né de la scission momentanée de Louise Attaque. En

2008, il contribue à l’écriture, à la composition et à la production

de chansons pour d’autres artistes comme Alain Bashung, Rachid

Taha et Vanessa Paradis.

Après s’être lancé en solo, Gaëtan Roussel reçoit plusieurs

récompenses musicales. Il a sorti le 19 mars 2021 son quatrième

album solo « Est-ce que tu sais ? » (Label Play Two).

Il y renoue avec le son folk qui avait marqué le début de sa carrière,

sans rien perdre de sa capacité à écrire des tubes populaires.

+33 5 57 52 97 75

Olympia

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-01-02 par